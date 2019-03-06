جروس يرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني، رفع معدل الأحمال البدنية للاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، خاصة أن الفريق مقبل على عدد من المباريات المهمة التي ستحتاج إلى مجهود بدني مضاعف.

وكان جروس منح لاعبيه راحة لمدة يومين، عقب عودة بعثة الفريق من أنجولا بعد الانتهاء من خوض مباراة بترو

أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه المغربي، حميد أحداد.

ويستأنف الزمالك تدريباته عصر، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الخامسة من البطولة الأفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء وعينه على الثلاث نقاط من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، وأيضا للأخذ بالثأر من الفريق الكيني الذي ألحق هزيمة ثقيلة بالأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.