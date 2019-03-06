أجيري يقرر تقديم موعد معسكر منتخب مصر في مارس

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تقديم موعد معسكر الفراعنة في مارس الجاري لمدة 24 ساعة.
واتفق الجهاز الفني على انطلاق المعسكر يوم 17 مارس الجاري بدلا من يوم 18 حتى يستفيد بالوقت
ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات امم افريقيا بجانب ودية نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.
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