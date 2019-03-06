أحمد قناوي يكشف السبب وراء تراجع نتائج الإسماعيلي

كشف أحمد قناوى، المدرب العام للإسماعيلي، عن تراجع النتائج بدورى أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز.

وقال قناوي : "نعانى بشكل كبير من الاجهاد الذى يؤدى لتكرار إصابات اللاعبين، بجانب قلة عدد اللاعبين المقيدين فى القائمة الأفريقية" حيث جمع الدراويش نقطة وحيدة فى مرحلة المجموعات بعد

خوض أربعة مباريات أمام فرق شباب قسنطينة مباراتين ومازيمبى والأفريقي.

وأضاف: "هناك اندية آخرى طالبت بتأجيل مباريتها بسبب الإجهاد أيضا ولم يعترض أحد رغم الكم الكبير لقوائمها من حيث عدد اللاعبين".

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واستكمل مدرب الإسماعيلى: "سنلعب بشعار

الفوز بدون شك ، نتطلع لتحسين مظهر الفريق بالبطولة فى المباراتين المتبقيتين أمام مازيمبى والأفريقى".

وأتم حديثه قائلا : "خضنا ثلاث مباريات من العيار الثقيل مؤخرا أمام شباب قسنطينة وطلائع الجيش ولدينا مثلهم مع مازيمبى وسموحة والأفريقى".

ويستضيف الدراويش منافسه الكونغولى يوم الجمعة قبل أن يواجه فريق سموحة الثلاثاء ثم يسافر إلى تونس لملاقاة بطلها الأفريقى منتصف هذا الشهر".