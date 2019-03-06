رئيس برشلونة: نعم طلبنا من دي يونج إقصاء ريال مدريد

أكد ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أنهم قد طلبوا من فرانكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي بعد انضمامه بشكل رسمي للفريق الكتالوني، أن يقصي غريمه التقليدي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.
وأقصى أياكس نظيره ريال مدريد، مساء أمس، الثلاثاء، من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوزعليه بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب بدور الـ١٦، بعد تأخره في نتيجة مباراة الذهاب، وفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.
وقال بارتوميو في تصريحات إذاعية "ﻧﻌﻢ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﻱ يونج ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻣﻦ
وأضاف " ﺧﺮﻭﺝ ﺧﺼﻢ ﻗﻮﻱ ﻣﺜﻞ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻔﻮﺯ باللقب".
وتابع "كرة القدم قاسية ومتغلبة الأطوار، ريال مدريد هو البطل في السنوات الماضية واليوم يخرج مُبكراً، لذلك يشعروا حالياً كما نشّعر نحن عندما سيطرنا على هذه البطولة ثم تغيبّنا عنها منذ ٢٠١٥".
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