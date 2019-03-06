فيرمينو يكشف عن مدى تأثره برونالدينيو

كشف روبيرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول، عن تأثره برونالدينيو، وانتقاله من اللعب كمدافع إلى مركز المهاجم، مروراً باللعب في خط الوسط وتحديداً في المركز رقم عشرة.

وقال فيرمينو عن رونالدينيو: "كنت أشعر بالانبهار من طريقة لعبه لم يكن هذا كافياً كنت في حاجة لتحسين أسلوب لعبي، وأحاول أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

على الرغم من مشاركته في العديد من المراكز، إلا أنه منذ وصول يورجن كلوب، أصبح يشارك في اللعب كمهاجم صريح , والنتيجة كانت تسجيل البرازيلي الدولي 61 هدفاً في 181 مباراة.

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وأضاف فيرمينو: "كنت لاعب وسط، كما أنني لعبت كمدافع كلما حصلت على الكرة، كنت أشعر بالملل وأجد نفسي انضم

للهجوم، لذلك كنت كل عام أتطور في الملعب".

وقال" أقترح علي كلوب أن أشارك كمهاجم صرح ووافقت على لعب هذا الدور وتكيفت باللعب في هذا المكان الآن أريد الاستمرار في هذا المركز حتى نهاية مسيرتي".

وعن كلوب قال:"نتفق سوياً أنا وكلوب هو مدرب ممتاز وشخص رائع وعاطفي للغاية داخل الملعب عندما يشيد بي، هذه إشارة إلى أنني أفعل ما يريده مني، هو يحفزني على الاستمرار، ويدفعني للقيام بالأشياء التي يريدها".