غدًا.. وزير الشباب والرياضة بمؤتمر دعم بعثة الأوليمبياد الخاص المصري قبل السفر لأبوظبي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حضوره، غدا الخميس، لفعاليات المؤتمر الصحفي والمقام بفندق تيوليب سبورت سيتي بزهراء مدينة نصر في تمام الساعه الحادية عشرة والنصف صباحا، على هامش معسكر سفر البعثة، وذلك للإعلان عن آخر استعدادات المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأوليمبياد الخاص، والمقرر أن تستضيفها مدينة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من ١٤ حتى ٢١ مارس الجاري.

وصرح الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص المصري، أن الدكتور حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور المؤتمر لدعم ومؤازرة أعضاء البعثة المصرية للأوليمبياد الخاص

في معسكرهم الأخير قبل سفرهم إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأوليمبياد الخاص، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، لتحقيق أفضل النتائج بالألعاب.

وأضاف "تهامي" أن وزارة الشباب والرياضة استضافت وبحضور ورعاية الدكتور أشرف صبحي، والمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص الدولي، والمهندس هاني محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص المصري لفعاليات المؤتمر الصحفي، لدعم بعثة فريق كرة القدم النسائية الموحدة للأوليمبياد الخاص في يوليو من العام الماضي، وقام

الدكتور أشرف صبحي باستقبالهم بمطار القاهرة الجوي عقب عودتهم وإحرازهم المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحظيت البعثة بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد طارق النجار، نائب رئيس البعثة المصرية، حرص مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي إيجيبت برئاسة المهندس هاني محمود للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بالسفر، وذلك خلال المعسكر الأخير قبل التوجه بعد غد الجمعة إلى مدينة أبوظبي عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للاشتراك في برنامج المدينة المضيفة للألعاب الذي يأتي قبل انطلاق الألعاب.

وتشارك مصر ببعثة مصرية مكونة من ١٠٠ فرد، وتشمل ٦٩ لاعبا ولاعبة و٢٧ مدربا ورئيسا للبعثة، و٢ نواب له، وطبيب، للمشاركة في ١٤ رياضة متنوعة تشملها الألعاب العالمية الصيفية للأوليمبياد الخاص أبوظبي ٢٠١٩.