عقوبة قاسية لمدرب توتنهام قبل مواجهة ساوثامبتون وليفربول

رسميًا إيقاف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام لمدة مباراتين، وغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه استرليني، من قبل الإتحاد الإنجليزي.
وأكد اتحاد كرة القدم الإنجليزي في بيان أن بوتشيتينو تمت عقوبته بتهمة السلوك غير اللائق وتم تغريمه عشرة آلاف جنيه استرليني ويمكنه مشاهدة مباريات الفريق من المدرجات فيالمباريات المقبلة أمام ساوثامبتون يوم السبت وليفربول المحترف لدى صفوفه المصري محمد صلاح.
ووافق مدرب توتنهام على تهمة السلوك غير اللائق الموجهة إليه من جانب الاتحاد الإنجليزي ، والتي نتجت عن لغة أو سلوك سواء في الملعب
وقاد المدرب الارجنتيني فريقه للتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بفوزه على بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب وبهدف دون رد في مباراة الإياب أمس الثلاثاء ، وتم إيقافه في الدوري الإنجليزي بعد صراعه مع الحكم مايك دين ضد بيرنلي.
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