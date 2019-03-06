اونلاين | live SHAHID رابط سريع hd مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 6-3-2019 في كأس السوبر الكاتالوني رابط يلا شوت الجديد

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وسيكون عشاق البارسا على موعد مع مباراة قوية للفريق الكاتالوني ، عندما يلتقي فريق برشلونة، في الثامنة الا الربع مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني، وتُقام تلك المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.
من المتوقع أن يدفع فالفيردي بتشكيل مكون من ، حراسة المرمى: سيليسين، خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا، خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج، خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.
تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية، تُذاع هذه المباراة المرتقبة فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني، كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في كأس السوبر الكاتالوني.