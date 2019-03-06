اونلاين | مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يلا شوت| بث مباشر كورة ستار

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يبحث عشاق الكرة عن مشاهدة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر، حيث قمة نارية يستضيفها ملعب حديقة الأمراء أو "البارك دي برانس"، بين صاحب الأرض باريس سان جيرمان ومانشيستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويقدم الخليج 365 الرياضي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مباشر اليوم,, بث مباشر باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم,, رابط مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الآن,, بث مباشر باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يوتيوب ,,بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشيستر يونايتد اليوم 6-3-2019.

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المباراة بين باريس سان جيرمان ضد مانشيستر يونايتد، ستقام في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الثامنة بتوقيت الثامنة، وتشكيل مانشيستر المتوقع:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أشلي يانج، كريس سمولينج، فيكتور ليندلوف، لوك شاو.

الوسط: سكوت مكتوميناي، أندرياس بيريرا، ماتيتش.

الهجوم: أليكسيس سانشيز، ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو.

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المباراة ستنقل على قناة بي ان سبورت 1، بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي، والتشكيل المتوقع لباريس:

حراسة المرمى : بوفون.

خط الدفاع : كيرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.

خط الوسط : داني الفيس - ماركينيوس - دراكسلر - دي ماريا - فيراتي.

خط الهجوم : كيليان مبابي.