اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم kora star

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كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم kora star

يخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي، لملاقاة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر من هزيمته على ملعبه أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

ورغم إدراكنا في موقع سبورت 360 عربية، بأن مهمة مانشستر يونايتد تبدو شبه مستحيلة، إلا أننا نستعرض معكم في هذا التقرير، 4 عوامل تدفع الشياطين الحمر للتفاؤل في هذه المباراة:

لوكاكو والتألق:

نسج روميلو لوكاكو عروضاً مميزة في المباريات الأخيرة للشياطين الحمر، حيث سجل هدفين أمام ساوثهامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، كما سجل مثلهما أمام كريستال بالاس قبل أسبوع من الآن، وهو ما جعله يسجل 4 أهداف في مبارتين، ليمنح بهم ست نقاط ثمينة لفريقه.

ومن المتوقع أن يشارك لوكاكو في هذه المباراة بسبب الغيابات التي يعاني منها مانشستر يونايتد، لذلك فإن فرص تألق البلجيكي تبدو كبيرة.

التاريخ يُساعد:

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لا شك أن تأهل آياكس على حساب ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، سيعطي دفعة معنوية للشياطين الحمر من أجل قلب الطاولة على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء.

وإذا عرجنا على التاريخ، فإننا سنجد أن آياكس هو أول فريق تمكن من التأهل إلى الدور الموالي بعدما خسر لقاء الذهاب على أرضية ملعبه، وحدث ذلك في موسم 1995/1996 حينما خسر أمام باناثينايكوس اليوناني في نصف النهائي بهدف نظيف قبل أن يتدارك النتيجة في مواجهة العودة بفوزه 3/0.

وفي موسم 2010/2011، خسر إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ في ثمن النهائي، بهدف نظيف على ملعب جوسيبي مياتزا، لكن في لقاء العودة، تمكن الفريق الإيطالي من قلب الطاولة على النادي البافاري في عقر دار هذا الأخير، وذلك حين فاز عليه بنتيجة 3/2، ليتأهل الأفاعي إلى ربع النهائي.

مشاهد سوداء:

لا يملك باريس سان جيرمان ذكريات رائعة حينما يتعلق الأمر بمباريات الإياب في الدور ثمن النهائي، فقد تلقى الفريق الباريسي خلال الموسم الماضي خسارة محبطة أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليودع الكأس ذات الأذنين للمرة الثانية على التوالي من نفس الدور.

وفي الموسم قبل الماضي، عاش باريس سان جيرمان كابوساً أسود حين تلقى خسارة مذلة بستة أهداف مقابل هدف أمام برشلونة، مع العلم أنه فاز بأربعة أهداف دون رد في موقعة الذهاب.

الحكم سكومينا:

حكم هذه المباراة سيكون له عامل آخر يجب أن يُأخذ في الاعتبار، فالسلوفيني دامير سكومينا سبق له وأن وقاد نهائي الدوري الأوروبي قبل موسمين بين مانشستر يونايتد وآياكس أمستردام، والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد، وهو ما يجعل هذا الحكم مصدر تفاؤل للشياطين الحمر.

كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم kora star