اونلاين | كورة لايف يوتيوب .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف بدون تقطيع

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كورة لايف يوتيوب .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف بدون تقطيع

يبحث فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن معجزة عندما يحل ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في "إياب" منافسات دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف يوتيوب .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف بدون تقطيع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1.

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كورة لايف يوتيوب .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف بدون تقطيع

وتبدو حظوظ باريس سان جيرمان في الوصول إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2016 هي الأوفر بعدما حقق فوزًا غاليًا على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "أولد ترافورد"، بينما يحتاج مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل تخطى دور الـ 16.

كورة لايف يوتيوب .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف بدون تقطيع

ويعاني مانشستر يونايتد من غياب 10 لاعبين دفعة واحدة بعد إصابة 9 لاعبين هم أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال، بجانب غياب بول بوجبا بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.

كورة لايف يوتيوب .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف بدون تقطيع