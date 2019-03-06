اونلاين | اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس جيرمان بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا 2019| كورة ستار

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد فى إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى سان جيرمان لتأمين الصعود للدور ربع النهائي فى دوري الابطال بعد فوزه على الشياطين الحمر فى معقلهم بنتيجة 3-0.

مباريات دوري ابطال اوروبا .. سان جيرمان ضد مان يونايتد

فى المقابل، يحتاج مانشستر يونايتد للفوزعلى باريس سان جيرمان بنتيجة 4 أهداف دون أن يتلقي أي هدف لحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال اوروبا.

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد .. موعد مباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي ان سبورت 1 ، ويعلق على مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على محمد على - حفيظ دراجي.

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد .. التشكيل المتوقع للمباراة

ونشر موقع "هو سكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد ، حيث جاء كالتالى..

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجى بوفون

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خط الدفاع: بيرنات، كيمبيمبى، سيلفا، كيرير

خط الوسط: ماركينيوس، فيراتى، آنخيل دى ماريا، دراكسلر، نكونكو

خط الهجوم: كيليان مبابى

التشكيل المتوقع لمباراة سان جيرمان ضد مان يونايتد

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دى خيا

خط الدفاع: يونج، سمولينج، لينديلوف، لوك شاو

خط الوسط: فريد، ماكتوميناى، بيريرا، راشفورد، دالوت

خط الهجوم: لوكاكو

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد على ملعب مانشستر يونايتد، ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بثلاثية للتأهل إلى ربع النهائى.