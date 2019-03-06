اونلاين | اونلاين يوتيوب HD مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومان يونايتد بث مباشر يلا شوت

اونلاين يوتيوب HD مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومان يونايتد بث مباشر يلا شوت

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزى ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء اليوم، بملعب "حديقة الأمراء"، في "إياب" منافسات دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة تعني الكثير بالنسبة لعملاق البريميرليج وجماهيره، التي قضت ليلة حزينة بعد الانحناء أمام كيليان مبابي ورفاقه بهدفين دون رد في ذهاب "أولد ترافورد"، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم:

يعيش الفريق الإنجليزي واحدة من أفضل فتراته، ربما منذ اعتزال الأسطورة سير أليكس فيرجسون التدريب، بعيدًا عن سلسلة النتائج والأداء المُقنع بالنسبة للمشجعين، منذ تولي سولشاير المهمة الفنية خلفًا لجوزيه مورينيو، تجاوز كل المنافسين، باستثناء التعادل مع بيرنلي وليفربول في البريميرليج، وهزيمة الأبطال، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويسعى لتحقيق ريمونتادا تاريخية في مباراة اليوم وتعويض خسارته في الذهاب بثنائية.

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اونلاين يوتيوب HD مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومان يونايتد بث مباشر يلا شوت

على الجانب الأخر لن يكون الفريق الباريسي صيدا سهلا وسيسعى للحفاظ على نتيجة الذهاب والتقدم للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويعول الفريق كثيرا على خدمات الفرنسي مبابي بطل العالم في 2018 والأرجنتيني دي ماريا الذي يقدم مستوى رائع وذلك في غياب نيمار دا سيلفا المصاب، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان:

سيبدء اليونايتد بدي خيا في مكانه المعهود، وأمامه الرباعي أشلي يونج، ليندلوف، سمولينج ولوك شاو، وفي الوسط، إذا لم يتعاف ماتيتش وهيريرا، ففي الغالب سيعتمد على الثلاثي ماكتومني كلاعب ارتكاز، وعلى يمينه فريد وعلى اليسار بيريرا، الذي أظهر في مباراة ساوثامبتون، أنه يملك نزعة هجومية أكثر من الدفاعية، ثم لوكاكو في الهجوم وتنقل المباراة في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.