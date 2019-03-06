اونلاين | كورة لايف | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر | اون لاين مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر اتش دي

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تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 6-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، التي تقام على ملعب "ملعب حديقة الأمراء"، على قنوات "بي إن سبورتس HD1"، في تمام الساعة 10.00 مساءً.