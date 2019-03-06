اونلاين | بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | كل حصري

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تقدم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 6-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، التي تقام على ملعب "ملعب حديقة الأمراء"، على قنوات "بي إن سبورتس HD1"، في تمام الساعة 10.00 مساءً.

وانتهت نتيجة مباراة الذهاب، بفوز فريق باريس سان جيرمان على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، حيث سجل الهدف الأول بريسنال كيمبيمبي في الدقيقة 53، والثاني كيليان مبابي في الدقيقة 60.