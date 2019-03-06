اونلاين | كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم جودة عالية | لينك bein Sport HD

دوري الابطال هو البطولة الأعرق والاهم ما بين جميع بطولات العالم، وهو ما يجعل هناك حالة من الترقب الشديد لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا من جميع انحاء دول العالم، خاصة وان المباريات التي تقام في تلك البطولة دائما ما تتسم بالقوة والندية الشديدة، وهو ما يجعل الجميع يتمني مشاهدة تلك المباريات، وفي خلال هذا التقرير سوف يتم استعراض بعض المعلومات الهامة عن مباريات دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا الجارية في الوقت الحالي، وخاصة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد فريق مانشستر يونايتد الانجليزي في اطار تلك الجولة من البطولة الاهم عالمياً.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال

نتيجة مباراة ريال مدريد واياكس

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم اليوم واحدة من اهم مباريات دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا، ما بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، ومن المقرر ان تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة ال 11 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ال 10 بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن المنتظر ان تكون المباراة في غاية الروعة والندية، لان الفريقين يملكون عدد كبير من النجوم العالميين المميزين للغاية.

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القنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مثلها مثل جميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الاخيرة، يتم اذاعتها بشكل حصري في منطقة الشرق الاوسط على مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وسوف يتم اذاعة تلك المباراة على قناة بي ان سبورت 1، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي بجانب المعلق المصري محمد علي.

نتيجة مباراة ريال مدريد واياكس

وكان فريق اياكس امستردام الهولندي قد استطاع اقصاء فريق نادي ريال مدريد الاسباني في واحدة من اكبر مفاجأت البطولة حتي الان، وذلك بعدما تغلب عليه بنتيجة 4/1 علي ملعب سانتياجو برنابيو وهو الملعب الرسمي للفريق الملكي الاسباني، ليتاهل الفريق الهولندي بمجموع المباريتين بنتيجة 5/3، حيث كان الفريق الاسباني قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، وكانت علي الأراضي الهولندية، ولكنه لم يستطع استغلال النتيجة الايجابية في المباراة الاولي ليودع حامل اللقب البطولة من دور ال 16.

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