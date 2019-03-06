رياضة | تعرف على حجم إصابة"زيزو الزمالك" قبل موقعة جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حجم إصابة"زيزو الزمالك" قبل موقعة جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن الإصابة التي تعرض لها أحمد زيزو لاعب الفريق بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة في التدريبات اليوم.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب عانى فقط من إجهاد شديد ودوران وهو ما منعه من استكمال مباراة الفريق أمام بتروأتليتكو الأنجولي وخرج من الملعب وشارك بدلا منه إبراهيم حسن.

وأكد المصدر أن زيزو سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة أمام جورماهيا ولن يغيب بسبب الإصابة.