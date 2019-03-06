رياضة | أول قرار من ريال مدريد بعد فضيحة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من ريال مدريد بعد فضيحة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أول قرار بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي يوم أمس في البرنابيو.

ورصد ريال مدريد مبلغاً ضخماً لعقد العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الصفوف وتصحيح المسار.

وجاء قرار إدارة ريال مدريد بصرف 200 مليون يورو لعقد صفقات جديدة لامتصاص غضب الجماهير خاصة بعد الهزيمة يوم امس من أياكس 4-1 في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال وتوديع البطولة في البرنابيو.

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الخروج من دوري الأبطال لم تكن الكارثة الأولي لريال مدريد بل الخروج من الكأس وفقدان فرصة المنافسة على لقب الدوري أبعدت الفريق تماماً عن حصد أي لقب ليزداد غضب جماهير الفريق.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن ريال مدريد يفكر في صرف 200 مليون يورو لجلب صفقات دفاعية ميزة، بعد ظهور ناتشو وفاران وكارفاخال بشكل سيئ في الفترة الاخيرة.

واضاف الموقع، أن بيريز سيتعاقد مع ماريو هيرموسو من اسبانيول مقابل 7.5 مليون يورو بجانب التعاقد مع ميليتاو من بورتو بـ50 مليون يورو.

وقد يعود ريال مدريد لسباق التعاقد مع دي ليخت مدافع أياكس بضمه مقابل 80 مليون يورو، وعلى الجانب الإيسر هناك الكثر من الأسماء التي يسعي ريال مدريد في التعاقد مع واحد منهما أبرزهم ديفيد ألابا مدافع البايرن أو أليكس تيليس ظهير بورتو أو أليكس ساندرو مما يشير لارتفاع قيمة الصفقات المطلوبة لـ200 مليون يورو.