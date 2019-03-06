رياضة | رسميا.. فينسيوس يغيب شهرين وينهي موسمه مع ريال مدريد

كشفت الفحوصات الطبية والتي تعرض لها اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابته بتمزق في إحدى الأربطة المشتركة لقدمه اليمنى.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن الفحوصات الطبية أكدت أن فينسيوس لن يشارك مع ريال مدريد في أي مباراة لمدة شهرين مما يعني انتهاء الموسم بالنسبة له.

وأصبح فينسيوس جونيور مهدد بالغياب عن المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أميركا والتي تنطلق شهر يونيو المقبل في البرازيل.

ويذكر أن فينسيوس تعرض لإصابة قوية خلال مباراة أياكس الهولندي بالأمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث انتهت المباراة بخسارة الريال برباعية مقابل هدف وتوديعه لدوري الأبطال.