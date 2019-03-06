رياضة | تصرف غريب من إيسكو بعد استبعاده من دوري الأبطال

أبدى اللاعب الإسباني إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني غضبه الشديد من المدرب سانتياجو سولاري وذلك بسبب استبعاده المتكرر من مباريات ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن إيسكو غضب بعد استبعاده من مباراة أياكس الهولندي والتي أقيمت بالأمس ضمن مباريات إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيسكو قرر عدم الذهاب إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو لدعم الفريق الملكي أمام أياكس حيث ركب سيارته وذهب إلى وجهة غير معلومة.

وكذلك فعل ماريانو دياز الأمر ذاته حيث لم يحضر إلى ملعب البيرنابيو لدعم نادي ريال مدريد.

وتشير معظم التقارير الصحفية إلى أن إيسكو سيترك نادي ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.