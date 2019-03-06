رياضة | نهاية موسم إيكاردي مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية موسم إيكاردي مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان يستعد للخضوع لعملية جراحية على مستوي الركبة في الفترة القادمة.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن إيكاردي حال خضوعه لعملية جراحية على مستوي الركبة سينتهي موسمه بشكل رسمي مع إنتر ميلان بسبب التعافي من العملية.

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واضاف الموقع، أن واندا زوجة إيكاردي متفائلة بشأن حل أزمة اللاعب عن طريق بحث الأوضاع مع ستيفن تشانغ رئيس نادي إنتر ميلان.

وتابع الموقع ، أن إيكاردي سوف يطير إلى برشلونة للتشاور مع الدكتور كوغات المتخصص في إصابات الركبة وأخذ رأيه في الخضوع لعملية جراحية.

الجدير بالذكر أن إيكاردي ارتبط بالرحيل عن إنتر ميلان في الفترة الماضية خاصة بعد تجريده من شارة قيادة الفريق واستبعاده الدائم من المباريات.