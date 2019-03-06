رياضة | غداً .. وزير الرياضة بمؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص قبل السفر لأبوظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً .. وزير الرياضة بمؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص قبل السفر لأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضوره غداً الخميس لفعاليات المؤتمر الصحفي والمقام بفندق تيوليب سبورت سيتي بزهراء مدينة نصر في تمام الساعه الحادية عشر والنصف صباحاً ، على هامش معسكر سفر البعثة وذلك للإعلان عن آخر استعدادات المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر أن تستضيفها مدينة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من ١٤ حتى ٢١ مارس الجاري.

ويصرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حضور المؤتمر لدعم ومؤازرة أعضاء البعثة المصرية للأولمبياد الخاص في معسكرهم الأخير قبل سفرهم إلي مدينة أبوظبي الأماراتية للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص وحثهم على بذل المزيد من الجهد، لتحقيق أفضل النتائج بالألعاب . Advertisements

وأضاف " تهامي" أن وزارة الشباب والرياضة كانت أستضافت وبحضور ورعاية الدكتور أشرف صبحي والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للاولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري لفعاليات المؤتمر الصحفي لدعم بعثة فريق كرة القدم النسائية الموحدة للأولمبياد الخاص في شهر يوليو من العام الماضي ، وقام الدكتور أشرف صبحي بأستقبالهم بمطار القاهرة الجوي عقب عودتهم واحرازهم المركز الثالث والميدالية البرونزية وحظيت البعثة بتكريم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أكد طارق النجار نائب رئيس البعثة المصرية علي حرص مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي أيجيبت برئاسة المهندس هاني محمود للأطمئنان علي كافة الأستعدادات الخاصة بالسفر وذلك خلال المعسكر الأخير قبل التوجه بعد غد الجمعه إلي مدينة أبوظبي عقب أنتهاء المؤتمر الصحفي للآشتراك في برنامج المدينة المضيفة للألعاب والذي يأتي قبل أنطلاق الألعاب .