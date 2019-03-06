رياضة | اللجنة الأولمبية تصدر بيانا ضد رئيس الزمالك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تصدر بيانا ضد رئيس الزمالك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بيانًا رسميًا ترد فيه اتهامات رئيس نادي الزمالك ضدها من خلال تصريحاته في وسائل الإعلام.

وأكدت اللجنة الأولمبية في بيانا أنها تمتثل لقرار النيابة العامة المصرية الذي رفض كل دعاوى رئيس الزمالك ضدها.

نص بيان اللجنة الأولمبية

تقدم السيد / رئيس نادى الزمالك ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس اللجنة الأولمبية وآخرين بتهمة السب والقذف بإحدى الطرق العلنية ؛ وقد أصـطـُـنعـت في سبيل إثبات هذا الاتهام الكاذب خطابات ورسائل نصية دأب رئيس نادي الزمالك علي ترويجها وإشهارها في كل محفل ليـُـلصق علي غير الحقيقة بقيادات اللجنة الأولمبية تهمة الإساءة إلي الرموز والمؤسسات الوطنية ، ويشينها بتهمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية .

وقد تصدت نيابة أمن الدولة العليا لتحقيق هذا الاتهام المقيد بالقضية رقم 1606 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، وأجرت مراجعة لكل مراسلات اللجنة وكافة الخطابات الصادرة منها ، وكذا فحص أجهزة اللاب توب والحاسب الآلي الخاصة باللجنة ، واستخدمت فى فحصها كافة الأساليب والوسائل الفنية ، مستعيناً بالجهات المتخصصة وفق الأصول المرعية ، وخلصت النيابة العامة بعد تحقيقات استطالت لأكثر من ثلاثة شهور ، وبعد سماع كافة أطراف الاتهام لـعـدم صـحـة نـسـبـة تلك الخطابات الكاذبة والرسائل المزعومة إلى اللجنة الأولمبية المصرية أو أحد قياداتها ، والقطع بعدم صدور أى من تلك الأكاذيب والإساءات من أى مسئول فيها .

واللجنة الأولمبية المصرية منـذ اللحظة الأولي التي روج ونسب لها فيها السيد رئيس نادى الـزمالك تلك الخطابات والرسائل كـانت على يـقـين كامل وراسخ بصحة موقــفـها، وعدم صدور تلك الترهات عنها ، وأن كل ما يكيله السيد رئيس نادى الزمـالك مـن اتهامــــات . هدمتها تحقيقات النيابة العامة الموقرة لا يعدو في حقيقتــه أن يكــون فصـــــــلاً من فصـــــــول حملته الضروس التي يشنها علي اللجنة

الأولمبية المصرية ، وتشكل حلقة جديدة بائسة مما دأب عليه رئيس نادى الزمالك من كيل الاتهامات للجنة وكذا للقيمة الوطنية والرمز الدولي الدكتور / حسن مصطفى – رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ومحاولة لإقامة الدليل الواهي لما يصدح به دوماً من استقواء اللجنة الأولمبية المصرية بالهيئات الدولية والإساءة للرموز والمؤسسات الوطنية .

واللجنة الأولمبية تؤكد علي منهجها الثابت الذي لا تحيد عنه ولا تقبل له بديل من حل كافة الاختلافات في وجهات النظر داخل وطننا وفي إطار مؤسساتنا الوطنية الموقرة ، رائدنا في ذلك اليقين أن كافة المسئولين والمؤسسات العاملة في المجال الرياضي بمصر يهدفون تحقيق صالح الرياضة ورفعة شأنها وإن اختلفت اجتهاداتهم أو تباينت أراءهم .

واللجنة الأولمبية المصرية إذ تنحني إجلالاً وتقديراً لقرار النيابة العامة المصرية الذى انتصر للحق وأعاد الأمور إلى نصابها كاشفاً زيف المدعين ، ومبرئاً ساحة اللجنة الأولمبية المصرية مما أراد أن يلصقه بها رئيس نادى الزمالك ، تؤكد على استمرار تمسكها بكافة الحقوق القانونية في مواجهة وردع أي إساءة تصدر عن رئيس نادى الزمالك أو غيره ، ونحن على يقين جازم أننا نمارس دورنا كأحد مؤسسات هذا الوطن الغالي في دولة يظللها القانون وتحميها مؤسسات وطنية قادرة وحريصة على ردع أي خروج على القانون أو الأخلاقيات .

وختاماً تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على تكاتفها الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية في السعي الدؤوب لتحقيق كل ما فيه صالح الرياضيين والرياضة المصرية ، والعمل المخلص ضمن سياسة الدولة وخطتها التي تلتزم بها اللجنة الأولمبية وقيادتها لرفع راية مصرناً الغالية فى كافة المحافل الدولية والإقليمية".

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

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3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.