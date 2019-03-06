رياضة | انطلاق دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس بمشاركة 214 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس بمشاركة 214 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل، دوري الدرجة الأولي للكرة الطائرة جلوس رجال، موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، تحت تنظيم الاتحاد المصري الباراليمبي برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، في الصالة المغطاة باستاد المصري البورسعيدي، والتى تستضيف المنافسات بدءا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

ويشارك في البطولة ٢١٤ لاعب، يمثلون ١٤ نادي

،وتم تقسيمهم إلي مجموعتين، كل مجموعة ٧ فرق، حيث تقام مسابقة دوري الدرجة الأولي من دورين، بمجموع نقاط تراكمي، ويتم تصعيد أول ثلاث فرق من كل مجموعة، إلي الدور النهائي، لتحديد فريقين للصعود للدوري الممتاز، وتلعب المباريات بنظام الثلاث أشواط، يحصل الفائز علي ثلاث نقاط، والمهزوم نقطة واحدة.

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وتضم المجموعة الأولي كلا من :

السلام بالغربية، جامعة قناة السويس، الإرادة والتحدي بالأقصر، الهدف بطنطا، الجمالية بالدقهلية، الجمعية النسائية أسيوط، الشرقية للدخان.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من :