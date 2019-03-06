رياضة | زوجة مارسيلو تفتح النار على مدرب ريال مدريد

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فتحت زوجة البرازيلي مارسيلو النار على مدرب فريق ريال مدريد الإسباني سولاري عقب خروج الملكي يوم أمس من دوري ابطال أوروبا على يد فريق أياكس الهولندي من دور الـ16.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال في ملعب البرنابيو ليودع على آثرها بطولة دوري الابطال في لقاء تواجد فيه مارسيلو على مقاعد البدلاء.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن زوجة مارسيلو نشرت رسالة قوية ضد سولاري مدرب الفريق مع تلميح برحيل اللاعب عن الريال في الصيف المقبل.

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وكتبت زوجة مارسيلو: عندما يعاملك شخصا ما كخيار ، لابد من النظر لنفسك، عندما يعاملك شخص بطريقة غريبة وسيئة عليك أن تساعده على تضييق خياره عن طريق إزالة نفسك من المعادلة.

واضافت: في بعض الأحيان عليك أن تحاول ألا تهتم ، بغض النظر عن مقدار ما تفعله، ولا تتوقع حدوث تغييرات إيجابية في حياتك إذا كنت تحيط نفسك بأشخاص سلبيين.

وتابعت: اعرف قيمتك وما لديك لتقدمه ، ولا تستقر أبدا على أي شيء أقل مما تستحقه.

ثم رد مارسيلو على سالة زوجته حيث كتب لها: أحبك.