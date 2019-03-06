رياضة | بحضور وزير الرياضة .. افتتاح المعرض الدولى للرياضة و اللياقة البدنية الخميس المقبل

تستضيف مصر المعرض الدولى للرياضة و اللياقة البدنية تحت رعاية معالي وزير الشباب و الرياضة دكتور أشرف صبحى وذلك بعد نجاحة في دبي و الكويت يقام الفترة القادمة في مصر لأول مرة .

ويشمل المعرض والذي يقام في المركز الأوليمبي بالمعادى في الفترة من ٧ الي ٩ مارس كل مقاومات صناعة الرياضة في مصر في مختلف القطاعات بمشاركة الشركات الرياضية الكبرى من مصر والبرتغال وتايوان والصين ونيجيريا والمانيا وغيرها مع تنظيم مجموعة من ورش العمل الرياضية للمتخصصين ومجموعة من الفعاليات و المسابقات الرياضيه في حفل الافتتاح .