رياضة | أول تعليق من برشلونة على سقوط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من برشلونة على سقوط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على سقوط ريال مدريد وخروجه على يد أياكس الهولندي يوم امس.

وتحدث بارتوميو في تصريحات صحيفة نقلتها صحيفة أس الإسبانية: عالم الرياضة صعب للغاية ولا أحب التحدث عن خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، أنا سأركز على نجاحات برشلونة والتي بدأت منذ عام 2004.

وأضاف بارتوميو: فرينكي دي يونج لاعبًا لنادي برشلونة وهو سيلتحق بنا في يوليو المقبل، وكنت أخبره بأنه كلاعب لبرشلونة يجب عليه الفوز في كل مباراة يخوضها سواء مع أياكس أو معنا، وبالفعل هذا ما طلبته منه قبل مواجهة أياكس وريال مدريد بالأمس.

وواصل رئيس برشلونة حديثه قائلًا: نحن الآن في شهر مارس وسنخطط للموسم المقبل، وبالطبع سواء كان دي ليخت أو غيره من اللاعبين الموهوبين فنحن في برشلونة نتابعهم دائمًا، ودائمًا المعاناة والخسارة موجودة في كرة القدم ودائمًا نعمل على تطوير أداء برشلونة.

وأكمل بارتوميو حديثه قائلًا: داني كارفخال عبّر عن حالة فريقه ولا أريد الحديث عن ريال مدريد هم لهم أمورهم، أنا هنا فقط للحديث عن برشلونة.

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وتابع بارتوميو: كما قلت نيمار لايزال لاعبًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان ونحن نملك كوتينيو وعثمان ديمبيلي ولذلك لايمكن التفكير في ضم نيمار، ولا أعرف حقيقة إذا ما كان سيذهب لريال مدريد أو سيبقى مع باريس.

وأضاف بارتوميو: أتليتكو مدريد يُطاردنا بقوة في الدوري الإسباني، وكذلك فالنسيا سيحاول مضايقتنا في نهائي كأس الملك، ولكن أتمنى فوز برشلونة بالليجا والكأس والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال بارتوميو: سنتفاوض مع راكيتيتش لتجديد العقد وكنا نفكر سابقًا في تجديد عقد خوردي آلبا وهذا ما تم، ونحن في برشلونة فريق رياضي وليس فريق استثماري لنقوم ببيع اللاعبين، ودائمًا احترم قرارات التحكيم حتى وإن كان الحكام يخطئون.

وواصل بارتوميو حديثه قائلًا: بالنسبة لي عثمان ديمبيلي أفضل من نيمار، وميسي لايزال لديه عقد مع نادي برشلونة حتى عام 2021 واعتقد أنه سيبقى معنا حتى نهاية مسيرته لأنه لاعب مميز.

وتابع بارتوميو: لم اتحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس الريال بعد الخسارة من أياكس، أحيانًا نتنافس وأحيانًا نصافح بعضنا البعض.