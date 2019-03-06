لويس سواريز يهنئ أياكس أمستردام بالفوز على ريال مدريد في دوري الأبطال

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لاعبو فريق أياكس أمستردام يحتفلون بالفوز على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الأربعاء أن اللاعب الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعرب عن فرحته بخروج غريم فريقه التقليدي، ريال مدريد، من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا إثر سقوطه الليلة الماضية أمام ضيفه أياكس أمستردام بنتيجة 1 / 4.

ونقلت صحيفة "أ س" الإسبانية عن سواريز تصريحاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "أهنئكم، سأكون دائما أحد أنصار أياكس".

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يشار إلى أن سواريز قضى أربعة مواسم بين صفوف أياكس أمستردام الهولندي في الفترة ما بين عامي 2007 و2011، حيث انضم إلى الفريق وهو في العشرين من عمره ولعب معه 159 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفا.

وبفضل المستوى الكبير الذي ظهر به مع النادي الهولندي، جذب سواريز أنظار قيادات نادي ليفربول الإنجليزي لينتقل إلى صفوف الأخير لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن ينضم إلى برشلونة في موسم 2014 / 2015 .