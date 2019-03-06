شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يرحل مؤمن زكريا إلى الدورى الفنلندى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عروض بالجملة تلقاها مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى للرحيل لأحدها، بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودى، ليعود اللاعب للأهلى، إلا أنه يتعذر قيده فى قائمة الفريق الأحمر نظراً لغلق باب القيد المحلى.

ويعد مؤمن زكريا واحدا من أهم الأجنحة فى مصر بالسنوات الأخيرة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأمور المعاكسة بالنسبة الجناح الدولى.

لماذا رحل مؤمن زكريا عن الأهلى لأحد السعودى؟

رحل مؤمن زكريا عن الأهلى لأحد السعودى على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، حيث رغب اللاعب فى البحث عن فرصة للمشاركة، من أجل إثبات نفسه ليدخل دائرة اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب قبل الكان الأفريقى.

Advertisements

لماذا فسخ مؤمن زكريا عقده مع أحد السعودى؟

بدأت الأزمة بخروج سعود الحربى رئيس نادى أحد السعودى مؤكداً صعوبة استكمال مؤمن زكريا مشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالى بسبب الإصابة، ليتم فسخ العقد بين الطرفيين ويقوم أحد بشراء لاعب أجنبى مكانه ويعود مؤمن زكريا للأهلى.

ما مصير مؤمن بعد فسخ التعاقد؟

يترقب مؤمن زكريا البحث عن عروض احترافية خلال الفترة المقبلة، حيث سيسعى جناح الأهلى للعب فى أحد الدوريات التى تمتد فيها فترة القيد.

ما الوجهة الأقرب لمؤمن زكريا؟

يقترب مؤمن زكريا من الرحيل لأحد أندية الدورى الفنلندى حتى نهاية الموسم، بعد فسخ عقده مع أحد السعودى، حيث يفضل اللاعب للانتقال للدورى الفنلندى عن باقى الدوريات المتاح له اللعب فيها.