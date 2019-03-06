شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحصل على مقر اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا "مجانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قرارا بتخصيص مقر للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فى مركز التعليم المدنى فى الجزيرة ، ولن يتحمل اتحاد الكرة أى مبالغ مقابل استئجار هذه المقر حيث رفض أشرف صبحى وزير الرياضة الحصول على أى مبالغ من الجبلاية.

و حرص وزير الشباب والرياضة على تسهيل مهمة اتحاد الكرة فى الحصول على المقر، الذى يشهد اجتماعات اللجنة المنظمة وكل الأمور المتعلقة ببطولة أمم أفريقيا.

يذكر أن مصر حصلت على حق استضافة بطولة أمم أفريقيا بعدما حصد 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا.