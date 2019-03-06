الأهلي الأبرز.. هل تضمن 4 فرق عربية تخطي مجموعات إفريقيا بعد الجولة الخامسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل حيث من المحتمل أن تشهد هذه الجولة ضمان بعض الفرق الصعود لدور الثمانية.

الفرق العربية قد تسيطر على بطاقات الصعود في الدور المقبل من البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية من خلال فرق النادي الرياضي القسنطيني الجزائري والوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي والأهلي.

المجموعة الأولى

يمتلك فريق الوداد البيضاوي المغربي فرصة الصعود للدور التالي حال فوزه في الجولة المقبلة عندما يخرج لملاقاة أسيك في كوت ديفوار.

ويتصدر الوداد المغربي - بطل نسخة 2017- ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بالتساوي مع صن داونز الجنوب إفريقي.

في المقابل، يأتي فريقي لوبي ستارز النيجيري وأسيك ميموزا الإيفواري في المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد أربع نقاط.

المجموعة الثانية

حامل اللقب في النسخة الأخيرة فريق الترجي التونسي لديه إمكانية التأهل من الجولة المقبلة حال فوزه على حوريا كوناكري في المباراة التي ستقام على أرض فريق "باب سويقة".

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الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، يليله حوريا كوناكري الغيني برصيد سبع نقاط، ويأتي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي برصيد نقطة.

المجموعة الثالثة

اقترب فريق النادي الرياضي القسنطيني من الصعود للدور التالي حيث يحتاج الفريق الجزائري لنقطة من الجولة المقبلة للحصول على بطاقة الصعود.

بطل الجزائر سيستقبل مساء الجمعة المقبل نظيره الإفريقي التونسي حيث يتصدر النادي الرياضي ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، يليله مازيمبي الكونغولي بسبع نقاط ثم النادي الإفريقي بأربع نقاط، ويتذيل فريق الإسماعيلي الترتيب بنقطة واحدة.

المجموعة الرابعة

رغم خسارة الأهلي في الجولة السابقة أمام سيمبا إلا أن وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين يمتلك فرصة الصعود إذا فاز على فيتا كلوب الكونغولي.

ويخرج الأهلي لملاقاة بطل الكونغو في المباراة المقرر لها السبت المقبل، حيث يتصدر المارد الأحمر الترتيب بسبع نقاط، بينما يتذيل بطل الكونغو ووصيف بطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية الترتيب بأربع نقاط.

في المقابل، يستضيف شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الثالث بخمس نقاط على ملعبه فريق سيمبا التنزاني وصيف المجموعة بست نقاط يوم السبت المقبل.