انت الان تتابع الأهلي يصل الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الكونغو، بعدما غادرت فجر اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري وفوز وخسارة ضد سيمبا التنزاني، أما فيتا كلوب فيتذيل المجموعة بـ4 نقاط، بينما يملك سيمبا 6 نقاط في الوصافة والساورة 5 نقاط في المركز الثالث.

ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الأهلي، الذي تم تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بالإشراف على الفريق فى المواجهة المرتقبة. وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن القائمة التي سافرت إلى الكونغو، كالتالي: الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم

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