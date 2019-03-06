الأهلي يصل الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

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٠٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الكونغو، بعدما غادرت فجر اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري وفوز وخسارة ضد سيمبا التنزاني، أما فيتا كلوب فيتذيل المجموعة بـ4 نقاط، بينما يملك سيمبا 6 نقاط في الوصافة والساورة 5 نقاط في المركز الثالث.
ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الأهلي، الذي تم تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بالإشراف على الفريق فى المواجهة المرتقبة. وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن القائمة التي سافرت إلى الكونغو، كالتالي: الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم
وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن القائمة التي سافرت إلى الكونغو، كالتالي:
الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد
الوسط: إسلام محارب – عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان صبحي – أحمد حمودي
الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو
وقرر لاسارتي خوض 3 تدريبات في الكونغو، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب -اليوم الأربعاء فور وصول البعثة- وسيكون مرانا خفيفا، على أن يقام المران الرئيسي الخميس ويتدرب الفريق الجمعة على الملعب الذي يستضيف المباراة.
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