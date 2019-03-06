انت الان تتابع الأهلي يكشف موقف السولية من المشاركة أمام فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، اليوم الأربعاء، وفقًا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إن الجهاز الفني حدد للاعب برنامجًا بدنيا يستمر لمدة يومين، وبدأ اللاعب في تنفيذه بداية من أمس، موضحًا أن اللاعب تعافى نهائيا من إصابته بشد في العضلة الأمامية التي تعرض لها مؤخرًا، وأبعدته عن لقاء بتروجت في الدوري الممتاز، وأشار إلى أن السولية سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غدٍ الخميس بشكل طبيعي؛ استعدادا لمباراة فيتا كلوب.

وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، السادسة من مساء اليوم الأربعاء؛ موعدًا لخوض المران الأول بالكونغو، وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وحصل لاسارتي على عدد

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