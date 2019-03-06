انت الان تتابع استفتاء.. محمد صلاح مرفوض في ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
ألقت هزيمة ريال مدريد التاريخية أمس في دوري أبطال أوروبا على ملعبه سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 4-1 أمام أياكس الهولندي، وتوديعه للمسابقة الأوروبية التي توج بلقبها في السنوات الثلاث الماضية، بظلالها على الصحف الإسبانية، وبخاصة صحيفة "ماركا" التي تعرف بقربها من الفريق الملكي، حيث أجرت الصحيفة استفتاء على كل لاعب، وهل يجب أن يستمر في صفوف المرينجي الموسم المقبل، أم من الأفضل رحيله؟ إلى جانب إجراء استفتاء آخر حول المسؤول الأول عن "إخفاق القرن" كما وصفته، وهل هو قرارات الإدارة أم تخاذل اللاعبين أم المدرب سانتياجو سولاري؟
كما أجرت الصحيفة الإسبانية استفتاء تحت عنوان، إذا كان لريال مدريد أن يتعاقد مع نجم كبير فمن يكون؟ وذلك بين الخماسي إيدين هازارد وكيليان مبابي ونيمار وهاري كين إضافة إلى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح. وتذيل صلاح ترتيب الاستفتاء الجاري، وذلك بحصوله على نسبة تصويت وصلت إلى 4%. وحصل نجم باريس سان جيرمان
كما أجرت الصحيفة الإسبانية استفتاء تحت عنوان، إذا كان لريال مدريد أن يتعاقد مع نجم كبير فمن يكون؟ وذلك بين الخماسي إيدين هازارد وكيليان مبابي ونيمار وهاري كين إضافة إلى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح.
وتذيل صلاح ترتيب الاستفتاء الجاري، وذلك بحصوله على نسبة تصويت وصلت إلى 4%.
وحصل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على النسبة الأعلى من التصويب بنسبة 63%، وأتى من بعده النجم البلجيكي لإيدين هازارد بنسبة 16%.
ولم يحصل النجم البرازيلي نيمار إلا على 10% من نسبة التصويت، مقابل 7% لمهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين.
يذكر أن ريال مدريد ودع كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام برشلونة السبت الماضي، وودع دوري أبطال أوروبا أمس من دور الـ16، ويبتعد عن البرسا متصدر الدوري الإسباني بـ12 نقطة، وبات قريبًا للغاية من الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.
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