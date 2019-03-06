5 مدربين «كعب داير» على أندية الدورى الممتاز

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5 مدربين كان لهم نصيب الأسد فى تولى تدريب أكثر من فريق هذا الموسم، يأتى على رأسهم حسام حسن، الذى تولى تدريب المصرى ثم بيراميدز، وأخيرًا سموحة..

أصبح تنقل المدربين المتكرر فى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم ظاهرة غريبة تدعو للتأمل والتساؤل كثيرا ، فيكفى أن عملية تغيير المديرين الفنيين هذا الموسم تكررت 43 مرة بين جميع الفرق بالدورى، والتى جاء على رأسها بيراميدز الذى كرر الأمر 5 مرات، بينما هناك 5 أندية لم تقم بتغيير مدربها منذ بداية الموسم حتى الآن، وهى: الزمالك «كريستيان جروس)، والإنتاج الحربى (مختار مختار)، والداخلية (علاء عبد العال)، ووادى دجلة (تاكيس جونياس)، ومصر للمقاصة (طلعت يوسف).

وبلغ عدد المدربين الذين عملوا فى الدورى المصرى منذ بداية الموسم 39 مدربًا أى أكثر من ضعف عدد فرق البطولة التى يبلغ عددها 18 فريقا من بينها 10 أجانب كان أبرز الراحلين منهم: الفرنسي باتريس كارتيرون (الأهلى)، الإسباني أنطونيو كالديرون (النجوم)، البرازيلى جورفان فييرا (الإسماعيلى)، الجزائري خير الدين مضوى

وبلغ عدد المدربين الذين عملوا فى الدورى المصرى منذ بداية الموسم 39 مدربًا أى أكثر من ضعف عدد فرق البطولة التى يبلغ عددها 18 فريقا من بينها 10 أجانب كان أبرز الراحلين منهم: الفرنسي باتريس كارتيرون (الأهلى)، الإسباني أنطونيو كالديرون (النجوم)، البرازيلى جورفان فييرا (الإسماعيلى)، الجزائري خير الدين مضوى (الإسماعيلي)، والأرجنتينى ريكاردو لافولبي (بيراميدز).

حسام حسن حسام حسن بدأ حسام حسن موسمه على رأس القيادة الفنية لفريق المصرى الذى كان يتولى مهمة تدريبه طوال الثلاث سنوات الأخيرة، وحقق نتائج مبهرة مع الفريق كان أبرزها الوصول لنصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قبل الخروج على يد فيتا كلوب الكونغولى، بالإضافة إلى إنهائه الموسم الماضى فى المركز الثالث فى بطولة الدورى الممتاز. ورحل العميد عن الفريق البورسعيدى فى أكتوبر الماضى بعد الخروج من الكونفيدرالية، وتراجع النتائج، قبل أن يعلن نادى بيراميدز إسناد مهمة المدير الفنى الجديد له فى رحلة تدريبية جديدة لم تدم أكثر من 87 يومًا، حيث رحل فى يناير الماضى بعد التعادل مع الزمالك بنتيجة 3-3. وقاد حسام بيراميدز فى 11 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل فى 5 لقاءات بسجل خال من الهزائم، حاصدًا 23 نقطة، وسجل لاعبوه 24 هدفًا بينما استقبلت شباكه 12. وتنتظر حسام حسن مهمة جديدة صعبة مع سموحة، الذى أعلن منذ أيام تعيينه مديرًا فنيًا، خلفًا لعادل عبد الرحمن، أملًا فى تحسن النتائج، حيث يحتل سموحة حاليًا المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة. Advertisements مؤمن سليمان مؤمن سليمان المفارقة اللافتة فى انتقالات المدربين هذا الموسم، كانت فى استقرار مجلس إدارة نادى النجوم على إسناد منصب المدير الفنى الجديد لانتشال الفريق من دوامة الهبوط لمؤمن سليمان، الذى رحل قبل أسابيع قليلة عن بتروجت بعد سلسلة من النتائج السلبية التي جعلت الفريق البترولى يصارع فى نفس الدوامة. طارق يحيى طارق يحيى بدأ طارق يحيى موسمه الحالى مع بتروجت، قبل أن يتقدم باستقالته فى نوفمبر الماضى، بعد الخسارة أمام النجوم بنتيجة 3-2، تاركًا الفريق فى المركز الـ16 بجدول الدورى برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، حيث فاز فى لقاء واحد، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر 4. لم يغب طارق يحيى عن التدريب كثيرًا، حيث تولى فى نفس الشهر تدريب فريق سموحة، وقاد الفريق السكندرى فى 7 مباريات بالدوري وكأس مصر، وفشل فى تحقيق أى فوز بخسارته 4 مباريات وتعادله فى ثلاث، وكانت المفارقة أن يكون أحمد سامى مدرب النجوم حينها، هو السبب فى رحيله عن فريق سموحة بعد الخسارة أمامه برباعية نظيفة، بعد أسابيع من تسببه فى رحيله عن بتروجت. على ماهر على ماهر فضل على ماهر الرحيل عن سموحة وتقديم استقالته بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ، بعدما بدأ الموسم معه فى وقت مبكر، واستمرت ولايته للفريق السكندرى نحو 198 يومًا، خاض خلالها 14 مباراة بواقع 13 في بطولة الدوري، ومباراة في كأس مصر، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى 8، وخسر مباراة وحيدة، وفضل لاعب الأهلى السابق تقديم استقالته عقب التعادل مع الجونة فى الجولة الـ14 من بطولة الدورى فى نوفمبر الماضى. على غرار معظم المدربين لم يمكث على ماهر فى منزله كثيرًا، حيث أعلن نادى إنبى توليه منصب المدير الفنى للفريق، خلفًا لخالد متولى، بحثًا عن تعديل النتائج وتحسين موقف الفريق الصعب هذا الموسم، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، بعدما خاض مع الفريق البترولى 11 مباراة لم يحقق الفوز خلالها سوى مرة واحدة على حساب طلائع الجيش، وخسر 6 مباريات، وتعادل فى 4. محمد عودة محمد عودة رحل محمد عودة عن المقاولون العرب قبل نهاية الموسم الماضي، وتعاقد فى سبتمبر 2018 مع أهلى بنى غازى الليبى، ثم عاد للدورى المصرى فى نوفمبر بعدما اتفق مع مسؤولى نادى بتروجت على تولى قيادة الفريق، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ بعد مباراة واحدة أمام إنبى، عاد بعدها لقيادة أهلى بنى غازى. وفى نهاية شهر يناير الماضى أعلن نادى بتروجت عن تولى عودة بشكل رسمى مسؤولية القيادة الفنية للفريق البترولى، خلفًا لمؤمن سليمان، ليكمل قائمة المدربين الخمسة الأكثر تنقلًا فى الدورى المصري.

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