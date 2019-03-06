انت الان تتابع بعد إطاحة الأهلي بمصطفى.. الزمالك يعين مدربه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين حسام عبد العزيز، مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة بالنادي، خلفا للمدرب السابق أحمد مصطفى، وسيقود عبد العزيز، الفريق بداية من الدور الثاني من بطولة الدوري، وهي المسابقة الوحيدة التي يلعب فيها الأبيض هذا الموسم، بعد توديع كأس مصر من دور الـ32، أمام سموحة، علما بأن استقالة أحمد مصطفى، جاءت بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا، والتي كان آخرها الهزيمة أمام المنافس التقليدي الأهلي (حامل اللقب)، الأحد الماضي، بنتيجة (1-3) ضمن منافسات بطولة الدوري.

وساهمت هزيمة الزمالك من الأهلي، بثلاثة أشواط مقابل واحد، لحساب الجولة السابعة من الدور النهائي للدوري، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في اتساع فارق النقاط بين الفريقين إلى 5 نقاط، ليأتي الأهلي في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ويليه الزمالك ثانيا بـ15 نقطة، وكان هذا الفوز