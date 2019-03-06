تعرف على برنامج الأهلي فى اليوم الأول بالكونغو

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٠٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، السادسة من مساء اليوم الأربعاء؛ موعدًا لخوض المران الأول بالكونغو، وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحصل لاسارتي على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فيتا كلوب، ويعقد محاضرة فنية على اللاعبين في الثامنة من مساء اليوم؛ لشرح مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس.
وحرص خالد محمود، طبيب الأهلي على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي؛ لتجهيز البرنامج الغذائي للاعبى الفريق خلال فترة الوجود في الكونغو، بعدما قرر الجهاز الفني اصطحابه برفقة البعثة في الكونغو؛ للاطمئنان على جودة ونوعية الطعام، وتفادي أية عقبات في هذا الشأن. وحدد طبيب الفريق مع الشيف الدالي كل تفاصيل
وحدد طبيب الفريق مع الشيف الدالي كل تفاصيل البرنامج الغذائي الخاص بوجبات الفريق والمشروبات خلال مدة الوجود في الكونغو وفقًا لجدول زمني، ولتفادي الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة هناك.
ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري وفوز وخسارة ضد سيمبا التنزاني، أما فيتا كلوب فيتذيل المجموعة بـ4 نقاط، بينما يملك سيمبا 6 نقاط في الوصافة والساورة 5 نقاط في المركز الثالث.
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