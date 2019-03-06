شكرا لقرائتكم خبر عن خروج ريال مدريد من دوري الأبطال يهيمن على عناوين الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هيمنت الهزيمة المدوية لفريق ريال مدريد -حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة- بأربعة أهداف لهدف على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام أياكس أمستردام الهولندي وتوديعه البطولة القارية رغم فوزه في مباراة ذهاب دور الـ 16 بهدفين لهدف، على عناوين الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة «ماركا» في عنوانها الرئيسي «هنا يرقد فريق صنع التاريخ». وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد «نهاية مهينة لفريق لن يتكرر».

من جانبها، خرجت صحيفة «آس» بعنوان من كلمتين يقول «أسبوع مأساوي»، وأضافت: «في أسبوع واحد ريال مدريد يفقد الدوري وكأس الملك ودوري الأبطال.. الجماهير تهتف مطالبة فلورينتينو بيريز رئيس النادي بالاستقالة وتهتف ضده لرحيل كريستيانو رونالدو».

ونقلت الصحيفة تصريحات المدرب سانتياجو سولارى عقب اللقاء، حيث قال «افتقدنا القائد سيرجيو راموس».

وأشارت الصحيفة من ناحية أخرى إلى تأهل توتنهام الإنجليزي لدور الثمانية للبطولة بعد فوزه خارج ملعبه على بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، بهدف كين بعد فوزه في لقاء الذهاب على ملعب ويمبلي بثلاثية نظيفة.

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان يقول «لا شيء على الإطلاق»، وأضافت «ريال مدريد يسقط في حالة انهيار ويتعرض لأكبر حالة فوضى وأياكس العظيم يقدم مباراة رائعة».