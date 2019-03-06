صلاح محسن يجري أشعة الاطمئنان على الإصابة

يجري صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الضامة اليوم الأربعاء.

وكان صلاح محسن قد غادر مران الفريق أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة.

وتحدد الأشعة التي يجريها اللاعب حجم الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة.

ويغيب صلاح محسن عن مباراة فريقه المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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