شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز 10 ألاف تذكرة لمباراة جورماهيا الكيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادي الزمالك في طباعة 10 ألاف تذكرة لمباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، علي ستاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر للجماهير يومي الجمعة أو السبت، وفي حالة الإنتهاء من طباعة التذاكر مبكرًا سيتم طرحها في منافذ البيع مساء غدًا الخميس.

ووصلت أمس الثلاثاء بعثة جورماهيا إلى القاهرة قادمة من الجزائر بعد مواجهة نصر حسين داي في الجولة الرابعة، وتوجهت البعثة مباشرة لبرج العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك.

وكان الزمالك خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو أتليتكو بهدف دون رد، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي الفريق الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبترو اتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.