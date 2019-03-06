شكرا لقرائتكم برنامج خاص لعلاج "أمامية" عمرو السولية في الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عمرو السولية، لاعب الأهلى لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة اليوم الأربعاء وفقاً للبرنامج الذي حدده له الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

ومن جانبه ، قال خالد محمود طبيب الفريق إن الجهاز الفني حدد للاعب برنامجا بدنيا يستمر لمده يومين، وبدأ اللاعب في تنفيذه بداية من أمس.

وأوضح أن عمرو السولية تعافى نهائيا من إصابته بشد في العضلة الأمامية التي تعرض لها مؤخرا، وأبعدته عن لقاء بتروجت في الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن السولية سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غدٍ الخميس بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة فيتا كلوب.

ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.