مشاهدة مباراة بورتو وروما بث مباشر اليوم الأربعاء 6-3-2019 فى دورى ابطال اوروبا اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بورتو البرتغالى وروما الإيطالى بث مباشر اليوم الأربعاء 6-3-2019 فى دورى ابطال اوروبا اون لاين، والتى تنطلق فى العاشرة مساء بملعب "الدراجاو" في مواجهة متكافئة، في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بورتو وروما اليوم بث مباشر



مباراة بورتو وروما اليوم يكفي فيها روما التعادل أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن يسجل أكثر من هدف مثل (3-2) مقابل لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "الأأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية" بهدفين مقابل هدف واحد.



دجيكو يمر بالكرة

مشاهدة مباراة بورتو وروما فى دورى ابطال اوروبا



مشاهدة مباراة بورتو وروما فى دورى ابطال اوروبا تأتى متكافئة للغاية، لتقارب المستوى الفنى للفريقين، وهو ما كشفت عنه نتيجة لقاء الذهاب، بعد أن نجح بورتو فى تسجيل هدف فى الدقائق الأخيرة يحفظ بها حظوظه للتأهل للدور المقبل.



روما وبورتو





مشاهدة مباراة بورتو وروما اليوم



مشاهدة مباراة بورتو وروما اليوم ستشهد حالة من القلق الشديد بين جماهير روما خشية إستمرار إنهيار استمرار النتائج الهزيلة فى الفترة الأخيرة، والتى كان أبرزها الخسارة أمام لاتسيو يوم السبت الماضى بثلاثية نظيفة فى ديربى العاصمة الإيطالية، فى إطار الجولة الـ 26 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".



زانيولو يحتفل بالهدف

مباراة بورتو اليوم تحمل رقم 100 لنادي روما "ذئاب العاصمة"، في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباريات الـ99 السابقة لفريق العاصمة الإيطالية بتحقيق الفوز في 36 والتعادل في 25 والخسارة في 38 لقاء.

ويتفاءل مشجعو روما بإقامة مباراة بورتو اليوم الموافق السادس من مارس، حيث سبق وأن خاض روما 4 مباريات أوروبية في يوم السادس من مارس، فاز الفريق في ثلاث مباريات على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة عام 1963، وبهدفين دون رد على أندرلخت البلجيكي عام 1991، وبنفس النتيجة أمام ليون عام 2007، بينما الخسارة الوحيدة كانت أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد عام 1991، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.