مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 6-3-2019 فى دورى ابطال اوروبا اون...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 6-3-2019 فى دورى ابطال اوروبا اون لاين، حيث يسعى الشياطين الحمر لتجاوز كبوته فى لقاء الذهاب عندما يحل ضيفا على البى إس جى في العاشرة مساء بملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الفرنسى في مواجهة متكافئة، في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر



مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم يكفي فيها سان جيرمان التعادل أو الهزيمة بفارق بهدف لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" بمدبنة مانشستر، بهدفين مقابل لا شئ.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد فى دورى ابطال اوروبا تأتى بعدما وصل اليونايتد إلى المربع الذهبى فى الدورى الإنجليزى، فى ظل القيادة الفنية للنرويجى أولى جونار سولشاير، بعد ان كان متواجدا فى المركز العاشر وقت تولى المدير الفنى البرتغالى جوزيه مورينيو المسئولية قبل اقالته بعد الخسارة من ليفربول 3-1 على ملعب "أنفيلد".

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم



مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس اليوم ستشهد حالة من القلق الشديد بين جماهير اليونايتى، والذى يعانى من غياب 9 من أبرز لاعبيه، يأتى فى مقدمتهم الفرنسى بول بوجبا للإيقاف بعد طرده فى لقاء الذهاب، بالإضافة إلى المصابين أونتى مارسيال، جيسي لينجارد والصربى نيمانيا ماتيتش.

ويفتقد باريس سان جيرمان في مباراة اليوم لجهود نجمه البرازيلى نيمار للإصابة، وهناك شكوك حول مشاركة المهاجم الأوروجويانى ادينسون كافانى للإصابة أيضا.

سيكون باريس سان جيرمان متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، ولن يخسر فريق العاصمة الفرنسية سوى باريس مرة واحدة فقط على أرضه في مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات بينما جاءت الهزيمة الوحيدة أمام ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.

وتعقد جماهير باريس سان جيرمان آمالها على الموهبة الواعدة كيليان مبابي في تحقيق نتيجة إيجابية مباراة اليوم في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إدينسون كافاني رغم تعافيه من إصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ حسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وستكون الأنظار مصوبة نحو مبابي الذى سجل 14 هدفًا في دوري أبطال اوروبا، أكثر بهدفين من أي لاعب آخر تحت سن الـ21 في تاريخ البطولة.