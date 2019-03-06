شكرا لقرائتكم بيريز يبدأ خطة إستعادة مورينيو وترميم الريال بعد "فضيحة"دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى فى مناقشة ملف عودة البرتغالى جوزيه مورينيو لتدريب الملكى من جديد خلفاً لسانتياجو سولارى، عقب الإقصاء المُهين من دورى أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندى مساء أمس الثلاثاء.

مورينيو يشترط هيكلة شاملة للموافقة على تدريب ريال مدريد

كان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة مذلة أمام أياكس أمستردام بنتيجة 1-4 مساء أمس الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا ليودع البطولة، حيث كان فائزاً فى جولة الذهاب بنتيجة 2-1.

ووفقاً لما نشره موقع "دون بالون" الإسبانى فإن البرتغالى جوزيه مورينيو حدد عددا من الشروط للموافقة على تدريب ريال مدريد بدءاً من الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن مورينيو لا يرغب فى بقاء الثلاثى مارسيلو وناتشو وخيسيوس فاييخو فى الجانب الدفاعى بسبب هبوط مستواهم بالإضافة لسيرجيو راموس، الذى لا يريد مورينيو بقائه داخل صفوف الملكى لسوء العلاقة بينهما سابقاً، فيما رحب باستمرار الفرنسى رفاييل فاران.

جوزيه مورينيو يطالب برحيل 12 لاعباً من ريال مدريد

وأعلن جوزيه مورينيو رغبته فى تدعيم الدفاع بضم ميليتاو من بورتو وماريو هيرموسو من إسبانيول وأليكس ساندرو الظهير الأيسر ليوفنتوس الإيطالى.

وفى خط الوسط، سيحاول مورينيو إفساح المجال للرحيل أمام الكرواتى لوكا مودريتش وتونى كروس وفالفيردى وسيبايوس وسط رغبة فى ضم نجولو كانتى من تشيلسى وكريستيان إريكسن من توتنهام أو سافيتش من لاتسيو.

وفى الهجوم لا يرغب المدرب البرتغالى فى بقاء جاريث بيل وكريم بنزيما وماريانو دياز وإيسكو، ويطالب بالتعاقد مع نيمار أو مبابى بجانب ضم هارى كين (توتنهام) أو يوفيتش من فرانكفورت الألمانى أو تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج لمشاركة فينيسيوس جونيور فى مركز رأس الحربة الصريح.

وخسر فريق ريال مدريد المنافسة على 3 ألقاب خلال 7 أيام بوداع بطولة كأس ملك أسبانيا وتضاءل فرصه فى المنافسة عى لقب الدورى الإسبانى بالإضافة إلى الخروج من دورى أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.