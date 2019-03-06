شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض مرانه الأول اليوم فى الكونغو استعدادا لمباراة فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي السادسة من مساء اليوم الأربعاء، موعدا لخوض المران الأول الكونغو.

وغادرت بعثة الأهلى مطار القاهرة في الثالثة فجر اليوم متوجهة إلى الكونغو في رحلة تستغرق ما يقرب من 11ساعة.

فيما حصل الجهاز الفني على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق فيتا كلوب الكونغولي، ويعقد الجهاز الفني بقيادة لاساراتي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، لشرح مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.