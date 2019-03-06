شكرا لقرائتكم راشفورد قبل مواجهة باريس سان جيرمان: مانشستر لا يستسلم أبداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتمسك ماركوس راشفورد جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى بأمال الشياطين الحمر فى التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، قبل المباراة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان العاشرة مساء اليوم،الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائى البطولة القارية على ملعب "حديقة الأمراء".
راشفورد يحفز لاعبى مانشستر يونايتد قبل قمة سان جيرمان
كان فريق مانشستر يونايتد قد خسر بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بملعب "أولد ترافورد".
كتب ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، :"كما هو معروف عن يونايتد، نحن لا نستسلم أبدًا"، فى رسالة مباشرة إلى جميع اللاعبين من أجل تحفيزهم وتحدى باريس سان جيرمان وعدم الإستسلام والتمسك بأمال التأهل إلى ربع نهائى تشامبيونزليج.
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