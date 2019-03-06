الصحافة الإسبانية تدفن ريال مدريد، "هنا يرقد فريق تاريخي"

اسماء السيد - "نهاية حقبة"، "نهاية مذلة"، "اسبوع مأسوي": هكذا خصصت الصحف الإسبانية الصادرة الأربعاء صفحاتها لتشريح ريال مدريد الفائز بأربعة ألقاب في آخر خمسة مواسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أن يسقط الثلاثاء في عقر داره أمام أياكس أمستردام الهولندي ويخرج من ثمن النهائي.

"هنا يرقد فريق كتب التاريخ"، هذه العبارة كانت عنوانا للصفحة الأولى من صحيفة "ماركا" الرياضية الأوسع انتشارا في إسبانيا، مع صورة لملعب سانتياغو برنابيو أشبه بمقبرة بعد الصفعة القوية التي وجهها له أياكس الثلاثاء في إياب ثمن النهائي (4-1) بعد أن خسر أمامه 1-2 ذهابا.

وأوردت الصحيفة ذاتها العبارة التالية "نهاية مذلة لحقبة لا تضاهي".

من جانبها، أعربت "آس" ثاني أكبر صحيفة رياضية عن أسفها لـ "اسبوع مأسوي" حيث خرج ريال من المنافسة في ثلاث مسابقات: خرج الأربعاء من نصف نهائي الكأس المحلية بسقوطه على ملعبه أمام غريمه برشلونة (صفر-3)، ثم تراجع بفارق 12 نقطة عنه في الدوري بعد خسارته امامه السبت على الملعب ذاته (صفر-1)، وأخيرا فقد لقبه في المواسم الثلاثة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، المسابقة المحببة إليه والتي يحمل الرقم القياسي فيها من حيث عدد الألقاب (13 لقبا).

والمخزي هو أن الفريق الملكي مني بالهزائم الثلاث على أرضه وأمام جمهوره، بعد أن كان سقط في مباراة أخرى (رابعة) امام جيرونا في الدوري (1-2)، حسب ما جاء في افتتاحية لمدير "آس" الفريدو ريلانيو.

واعتبر ريلانيو أنه "خلال ستة أيام فقط وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، سقط ريال أرضا في المسابقات الثلاث. شهر آذار يبدأ للتو، وبات هدف ريال الآن عدم التراجع الى المركز الخامس وانقاذ التأهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل والمحصور بالفرق الأربعة الأولى.

-صفر ألقاب-

وبالطبع، أعربت الصحافة الرياضية الكاتالونية في برشلونة عن سرورها بسقوط الغريم المدريدي الكبير الذي بات محكوما عليه بعدم إحراز أي لقب في الربيع.

"لا شيء من لا شيء" هكذا عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مشيرة الى "صفر ألقاب لفريق الميرينغي"، وحيت في الوقت نفسه الأداء الرائع لشباب أياكس امستردام الذين عوضوا خسارتهم ذهابا بـ " ريمونتادا" في الإياب.

وكتبت الصحيفة "ريال سقط سقوطا مدويا وتوج فترة عجز كبير. خسارة دوري أبطال أوروبا، الدوري المحلي وكأس إسبانيا في أسبوع. قدم أياكس معزوفة كروية وأحدث هزة ارتداداتها غير معروفة".

من جانبها، أرسلت صحيفة "سبورت" ريال الى "نهاية حقبة" رائعة جهدت الصحافة المدريدية لاكتشافها، موسما بعد آخر، في برشلونة بقيادة (الأرجنتيني) ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة "نهاية عصر. تلقى ريال ضربة قاضية مذلة على ملعب برنابيو اخرجته من دوري أبطال أوروبا".

وفي الصفحات الداخلية للصحيفة، تحدث مدير القسم الرياضي إرنست فولش عن ملك اصبح عاريا، وعن ناد بحاجة الى إعادة بناء.

وكتب "أياكس الرائع عرى نهائيا ريال مدريد وأنهى حقبة مزدهرة. بعد الذل المزدوج على يد برشلونة، أنهى ريال اسبوعه المأسوي بتلقيه اكبر صفعة، مباراة ستطبع عهدا وتدفع بالنادي الى جحيم انعكاساته غير معروفة".