شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مصر ..افتتاح اجتماع رؤساء وفود الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام الوزير محمد الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بأبو ظبى ، بافتتاح أعمال اجتماع رؤساء وفود الدول المشاركة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019 ، بمشاركة رؤساء وفود الـ 194 دولة المشاركة بالألعاب العالمية .



ممثل مصر فى الاجتماع

عقد الاجتماع بحضور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ، وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات ، وحضر من رؤساء وفود دول المنطقة صلاح السمار رئيس وفد المغرب ، محمد عبدونى رئيس وفد لبنان ، وفيقة خليل رئيس وفد البحرين ، دادخا أصغر رئيس وفد " ايران "، سعد ياسين رئيس وفد العراق ، عمرو الطحاوى رئيس وفد مصر ، رحاب بروسيلى رئيس وفد الكويت جمال النموره نائب رئيس وفد الاردن ، احمد سيف بدر البوسعيد نائب رئيس وفد سلطنه عمان ، وايدا ولد سيدا رئيس وفد موريتانيا



رؤساء وفود الاوليمبياد الخاص

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وبحضور بيتر ويلير رئيس اللجنه التنفيذية المنظمة للالعاب ، حيث قامت هارتينى المسئولة عن خدمات الوفود بتقديم رؤساء اللجان لاستعراض كل التفاصيل عن الألعاب ، حيث بدأت ناتالي بالحديث عن استلام بطاقة اللاعبين والحرص على مراجعتها ، وتصحيح أى خطأ بها .



اجتماع الوفود

كما تم الحديث عن برامج استضافة المدن ، وهو البرنامج الذى يسبق انطلاق الألعاب ، حيث ستصل الوفود إلى الامارات بعد غد الجمعة ، وسيتم توزيع الدول على الإمارت السبع ، وقد اعدت كل إمارة العدة من أجل توفير كل السبل لاسعاد اللاعبين ، ومن خلال برنامج ثقافى ورياضى وترفيهى متكامل ، حرصت كل لإنجاح هذا البرنامج .