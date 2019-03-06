شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يفاضل بين كرواتى وأسبانى لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفاضل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة بين مديران فنيان لتولى أحدهما المهمة الفنية لمنتخب الفراعنة ، خلال الفترة المقبلة .

والمرشحان لتدريب المنتخب أحدهما كرواتى و الاخر أسبانى ، ويتبقى التفاوض حول المقابل المادى لأحدهما ، حتى يتم إعلان التعاقد معه .

يذكر ان عمرو أبو الخير تقدم باستقالته من منصبه بعد الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم 2019 المقرر إقامته بالصين