شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يفاضل بين كرواتى وأسبانى لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يفاضل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة بين مديران فنيان لتولى أحدهما المهمة الفنية لمنتخب الفراعنة ، خلال الفترة المقبلة .
والمرشحان لتدريب المنتخب أحدهما كرواتى و الاخر أسبانى ، ويتبقى التفاوض حول المقابل المادى لأحدهما ، حتى يتم إعلان التعاقد معه .
يذكر ان عمرو أبو الخير تقدم باستقالته من منصبه بعد الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم 2019 المقرر إقامته بالصين
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