شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ طباعة 10 آلاف تذكرة لمباراة جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو نادي الزمالك في طباعة 10 آلاف تذكرة لمباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر للجماهير يومي الجمعة أو السبت، وفي حالة الانتهاء من طباعة التذاكر مبكرًا سيتم طرحها في منافذ البيع مساء غدًا الخميس.

ووصلت أمس الثلاثاء بعثة جورماهيا إلى القاهرة قادمة من الجزائر بعد مواجهة نصر حسين داي في الجولة الرابعة، وتوجهت البعثة مباشرة لبرج العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك.

وكان الزمالك خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو أتليتكو بهدف دون رد، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي الفريق الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبترو اتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.